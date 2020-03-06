Коронавирус убил тридцать китайцев всего за сутки

В Китае продолжает неуклонно расти число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами заразы за последние сутки стали еще тридцать человек.

Как сообщает Государственный комитет по здравоохранению страны, общее число погибших от болезни выросло до 3 042 человек.

За все время коронавирусом заболели 80 552 человек. Вылечить удалось уже 53 726 людей.

На сегодняшний день болеют 23 784 человека, а 5 737 людей находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки были подтверждены еще 143 новых случаев заражения.

Почти тридцать тысяч человек, у которых был тесный контакт с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает уверенно шагать по Европе.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Украине будут закрывать школы и отменять массовые мероприятия.