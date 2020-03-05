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В Киеве с девятого этажа рухнул лифт с женщиной внутри

В Киеве с девятого этажа рухнул лифт с женщиной внутри

В одной из столичных многоэтажек произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на девятом этаже оборвался лифт с женщиной внутри.

Как передает ТСН, только потерпевшая зашла в кабину, как внезапно двери закрылись и лифт полетел вниз.

К счастью, женщина осталась жива ‒ сработала система безопасности и кабина остановилась несколькими этажами ниже.

По словам потерпевшей, она очень испугалась и у нее подскочило давление.

«Не сразу смогла вспомнить телефон диспетчера», ‒ добавила она.

Сообщается, что на аварийное стостояние лифта ранее уже неоднократно жаловались жители дома. Люди считают, что подъемник перегружают соседи с шестого этажа, которые уже два года делают ремонт и постоянно спускают на нем «горы» строительного мусора.

Как писала «Фраза», в Днепре ребенок упал в шахту «взбесившегося» лифта.

Ранее в Одессе с 19-го этажа сорвался лифт с человеком внутри.

Тэги: Киев, общество, женщина, столица, лифт, ЧП, падение, многоэтажка, новости Украины

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