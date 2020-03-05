На киевской окраине бывший зэк всадил нож в посетителя кафе

В Деснянском районе столицы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в кафе, расположенном на улице Кубанской Украины, двое мужчин устроили кровавую «разборку».

Как передает пресс-служба полиции Киева, одним из участников конфликта стал ранее судимый 26-летний киевлянин, который во время потасовки выхватил нож и всадил его в грудь своему оппоненту.

Сообщается, что потерпевшего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

В свою очередь, злоумышленник с места происшествия скрылся, однакое уже через пару часов был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-зэку грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Харькове бывший зэк устроил массовую резню.

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