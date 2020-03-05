Главные новости за 5 марта 2020 года

В Черновцах коронавирус заподозрили еще у двух людей. Еще у двух жителей Черновцов заподозрили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации. Как отметили в ведомстве, оба ездили в Италию, откуда вернулись домой 4 февраля. А уже сегодня, 5 марта, туристы были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы.

Из-за коронавируса в Украине будут закрывать школы и отменять массовые мероприятия. В ближайшее время в Украине будет введен запрет на массовые мероприятия и временно будут закрываться школы. Связано это с возможным распространением коронавирусной инфекции. «В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей», — заявил сегодня, 5 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

На Сумщине школьник жестоко избил сверстника на глазах у педагогов. В Сумской области в городе Путивль школьник жестоко избил своего сверстника. Об этом сообщается в Facebook-группе «Путивль». Как отмечается, инцидент произошел в конце февраля нынешнего года на территории Путивльской специализированной школы–интерната.

Число жертв коронавируса в Китае перевалило за три тысячи человек. Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае продолжает расти. По данным государственного комитета по здравоохранению страны, на четверг, 5 марта, погибли уже 3 012 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали 31 человек. За все время коронавирусом заразились 80 409 людей. Вылечили уже 52 045 человек.

Еще одна страна Европы «пала» перед коронавирусом. В Словении был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Отмечается, что коронавирусом заболел мужчина. Его положительные анализы подтвердились вечером среды, 4 марта. Известно, что зараженный приехал домой в Любляну «из Марокко через Италию».

Коронавирус продолжает уверенно шагать по Европе. Сегодня, 5 марта, первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Боснии и Герцеговине. Случай зафиксирован на территории Республики Сербской. Днем власти региона проведут пресс-конференцию, на которой расскажут все детали. До сих пор в Боснии и Герцеговине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, но 259 человек находятся под эпидемиологическим надзором в качестве предосторожности.