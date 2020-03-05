В Киеве водитель маршрутки отказался везти ребенка с инвалидностью

В Киеве водитель маршрутного такси № 193 «площадь Дарницкая — жилмассив Корчеватое» отказался везти ребенка с инвалидностью, ссылаясь на то, что уже обеспечил места двум льготникам. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель высадил ребенка на полпути.

Киевлянка Натали Спицкая, ставшая свидетелем инцидента, рассказала, что водитель высадил ребенка на полпути, ссылаясь на полумифический документ о максимальном числе льготных пассажиров, сообщают «Факты».

«Водитель ответил, что у него уже есть льготники. Сказал, что не будет продолжать свой маршрут, пока ребенок не выйдет. На этом маршруте все водители ссылаются на то, что могут везти за один рейс только двух человек. Где это постановление и кем выдано?» — недоумевает женщина.

В соцсетях говорят, что и раньше сталкивались с отказом в перевозке льготников на указанном маршруте.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.

7 ноября в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.

Также 7 ноября утром в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров.

21 ноября в николаевской маршрутке № 163 произошла драка между водителем и пассажиром.

23 ноября в Киеве пассажиры маршрутки прямо на ходу принялись избивать водителя.

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17 декабря в Соломенском районе Киева на остановке общественного транспорта на улице Гарматной произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажирами.

В конце декабря в Киеве водитель маршрутки № 526 (станция метро «Лесная») оскорбил пенсионерку, отказав ей в льготном проезде.

В конце января 2019 года в Тернопольской области в городе Кременец водитель маршрутного такси высадил двоих детей-сирот из-за того, что у тех не было денег на проезд.

В январе нынешнего года в Мелитополе водитель маршрутки с матами выгнал многодетную мать из салона.