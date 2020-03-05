К Земле приближается гигантский астероид, способный уничтожить нашу цивилизацию

К Земле приближается астероид гигантских размеров приближается к Земле. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению экспертов NASA, если такой космический объект упадет на нашу планету, он может полностью уничтожить цивилизацию.

Как сообщает «РБК Украина» со ссылкой на зарубежное издание Express, диаметр астероида составляет четыре километра, ему присвоили номер 52768. Скорость движения астероида составляет 8,7 километров в секунду (31 320 километров в час.

Максимально короткого расстояния до Земли космический объект достигнет уже 29 апреля. Если же небесное тело войдет в атмосферу, столкновение спровоцирует глобальную катастрофу.

Ученые говорят, что если этот астероид упадет на Землю, кратер будет диаметром в 10 километров. Кроме того, столкновение спровоцирует «глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации».

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2019 года специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) озвучили даты возможного столкновения нашей планеты с астероидом Апофис, наблюдение за которым ведется с 2004 года.

В конце того же года представитель «Роскосмоса» Игорь Бакарас заявил, что фатальные для нашей планеты столкновения возможны раз в сто миллионов лет. При этом он признал, что «диаметры большинства небесных тел и параметры их орбит известны не очень точно».

В конце января нынешнего года сообщалось, что недалеко от Земли пролетит астероид 163 373, диаметр которого, по данным астрономов, может достигать 990 метров.