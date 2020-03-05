Из-за коронавируса в Украине будут закрывать школы и отменять массовые мероприятия

В ближайшее время в Украине будет введен запрет на массовые мероприятия и временно будут закрываться школы. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с возможным распространением коронавирусной инфекции.

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей», — заявил сегодня, 5 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине, сообщает УНИАН.

Ляшко напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому нужно как минимум за полтора-два метра находиться от больного человека, чтобы не заразиться.

Ранее «Фраза» сообщала, что 3 марта в Украине был зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

В связи с этим появилась информация, что утренники в украинских детсадах из-за коронавируса будут проходить без родителей.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.

Напомним также, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом.