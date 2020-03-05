Коронавирус продолжает уверенно шагать по Европе

Сегодня, 5 марта, первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Боснии и Герцеговине. Как выяснили журналисты «Фразы», случай зафиксирован на территории Республики Сербской.

Днем власти региона проведут пресс-конференцию, на которой расскажут все детали, сообщает боснийское издание Klix.ba.

До сих пор в Боснии и Герцеговине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, но 259 человек находятся под эпидемиологическим надзором в качестве предосторожности.

Регион Западных Балкан находится в центре особого внимания из-за распространения коронавируса, крупнейшая вспышка которого зафиксирована в соседней Италии.

Напомним, что ранее в Словении был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.

Напомним также, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом.