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Митрополит УПЦ объяснил, как Церковь может помочь достижению мира

Митрополит УПЦ объяснил, как Церковь может помочь достижению мира

Люди доверяют Церкви, которая окормляет и заботится о людях по обе стороны конфликта, поэтому через голос Церкви можно доносить шаги, которые приведут к настоящему, а не мнимому примирению. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

Он объяснил, как преодолению конфликта на Донбассе могут помочь епархии УПЦ, которые находятся фактически на линии огня, сообщает Информационно-просветительский отдел.

«Мы — не участники какого-либо политического процесса и категорически избегаем, чтобы в церковной проповеди давали оценки политическим действиям или политическим лозунгам той или иной стороны. Относясь к людям как к своей пастве по обе стороны конфликта, мы сохранили способность быть для них в первую очередь Церковью, а не какой-то политической организацией», — подчеркнул правящий архиерей Горловской епархии.

Этим ресурсом, по мнению митрополита Митрофана, надо пользоваться.

«Раз люди Церкви доверяют, раз Церковь имеет способность пастырского окормления и не делит людей на „своих“ и „чужих“, относится к ним не как к врагам, а как к своей единой пастве, через Ее голос можно доносить какие-то мысли и предлагать настоящие искренние шаги, которые приведут к подлинному, а не мнимому, примирению, за которыми нет никакого лицемерия, двойного дна, двойных смыслов, которые действительно будут служить на пользу страны», — отметил владыка.

Архиерей УПЦ подчеркнул, что если люди будут слышать, в том числе и от Церкви, о шагах к примирению, то «через Ее доверие, через Ее пастырский авторитет можно двигаться вперед».

Митрополит Митрофан также отметил, что будучи «островком здравого смысла», Церковь может «собирать вокруг себя людей, которые преследуют не свою политическую или экономическую выгоду, извлекаемую из этих событий по разные стороны конфликта, а в первую очередь цель примирения людей и скорейшего прекращения вражды и ненависти».

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий назвал причины кризиса в Украине.

Тэги: общество, православие, мир, новости православия, УПЦ, новости Украины

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