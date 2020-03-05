Египет вводит новые правила для туристов

В Египте изменили правила посещения страны для туристов, введя новый вид виз. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь путешественники смогу максимально пребывать в стране до 90 дней за одну поездку. По визе туристы смогут въезжать неоднократно.

Выдавать ее будут сроком на 5 лет. Изменения вводятся по указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули, сообщает Egyptian Streets.

Введение новой визы запланировано на начало июня текущего года. Оформление документа будет производиться через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Ранее «Фраза» сообщала, что власти Египта решили закрыть пляжи для местных жителей. Пользоваться курортами Александрии смогут только туристы.