Жертвами пожара в Черновицкой области стали дети

В селе Ленкивцы Черновицкой области в одном из частных домов произошел страшный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвами стали четыре человека.
Как передает ГСЧС области, погибли один взрослый и трое детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения.
Сильный огонь привел к завалу дома.
На месте ЧП работали восемь спасателей и машина спецтехники.
Как писала «Фраза», под Киевом при масштабной газовой атаке пострадали десятки детей.
Ранее на Буковине у пьяных родителей забрали десятерых неухоженных детей.