Жертвами пожара в Черновицкой области стали дети

В селе Ленкивцы Черновицкой области в одном из частных домов произошел страшный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвами стали четыре человека.

Как передает ГСЧС области, погибли один взрослый и трое детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения.

Сильный огонь привел к завалу дома.

На месте ЧП работали восемь спасателей и машина спецтехники.

Как писала «Фраза», под Киевом при масштабной газовой атаке пострадали десятки детей.

Ранее на Буковине у пьяных родителей забрали десятерых неухоженных детей.