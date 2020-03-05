В Черновцах коронавирус заподозрили еще у двух людей

Еще у двух жителей Черновцов заподозрили коронавирус. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Как отметили в ведомстве, оба ездили в Италию, откуда вернулись домой 4 февраля. А уже сегодня, 5 марта, туристы были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы.

Анализ на коронавирус COVID-19 проведет вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья.

На текущий момент коронавирус подтвержден лишь у одного жителя области. Мужчина чувствует себя лучше, но остается под наблюдением. У его супруги признаков заболевания нет и состояние удовлетворительное, но женщина продолжает пребывать в изолированном помещении.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.

Напомним также, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом.