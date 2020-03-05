Еще одна страна Европы «пала» перед коронавирусом

В Словении был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что коронавирусом заболел мужчина. Его положительные анализы подтвердились вечером среды, 4 марта.
Известно, что зараженный приехал домой в Любляну «из Марокко через Италию».
Сейчас он изолирован в городской инфекционной клинике.
Медики проверяют людей, у которых был контакт с мужчиной.
Как писала «Фраза», китайцы рассказали о мутации коронавируса COVID-19.
Ранее число жертв коронавируса в Китае перевалило за три тысячи человек.