Еще одна страна Европы «пала» перед коронавирусом

В Словении был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что коронавирусом заболел мужчина. Его положительные анализы подтвердились вечером среды, 4 марта.

Известно, что зараженный приехал домой в Любляну «из Марокко через Италию».

Сейчас он изолирован в городской инфекционной клинике.

Медики проверяют людей, у которых был контакт с мужчиной.

Как писала «Фраза», китайцы рассказали о мутации коронавируса COVID-19.

Ранее число жертв коронавируса в Китае перевалило за три тысячи человек.