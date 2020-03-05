На следующей неделе украинцев ждет настоящее буйство весны

В понедельник, 9 марта, по Украине ожидается теплая и солнечная погода. Как выяснили журналисты «Фразы», в Гидрометцентре обещают, что со следующей недели дожди отступят.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха прогреется до 8-18 градусов.

Чуть прохладнее, чем в остальных регионах, будет в западных областях.

Ночью ожидается до 2-9 тепла.

В Киеве будет сухая погода: днем плюс 10-12, а ночью 5-7 тепла.

Карта погоды в Украине 9 марта 2020 года:

Как писала «Фраза», стало известно, какие сюрпризы готовит погода украинцам 8 марта.