Число жертв коронавируса в Китае перевалило за три тысячи человек

Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае продолжает расти. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным государственного комитета по здравоохранению страны, на четверг, 5 марта, погибли уже 3 012 человек.

Жертвами болезни за последние сутки стали 31 человек.

За все время коронавирусом заразились 80 409 людей. Вылечили уже 52 045 человек.

Больными остаются 25 352 человека, а 5 592 из них находятся в тяжелом состоянии.

Также за сутки зарегистрировали еще 143 случая заражения.

Около 33 тысяч людей, у которых был тесный контакт с больными, находятся под наблюдением врачей.

Как писала «Фраза», украинцев пугают массовым заражением коронавирусом.

Ранее китайцы рассказали о мутации коронавируса COVID-19.