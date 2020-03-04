Верховная Рада утвердила состав нового Кабмина: поименный список

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, созванном президентом Владимиром Зеленским, утвердила состав нового Кабмина. Как выяснили журналисты «Фразы», все они войдут в команду Дениса Шмыгаля, которого ранее назначили главой правительства.

Состав нового Кабмина выглядит следующим образом:

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации ‒ Михаил Федоров

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ‒ Вадим Пристайко

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ‒ Алексей Резников

Министр развития общин и территорий ‒ Алексей Чернышов

Министр финансов ‒ Игорь Уманский

Министр инфраструктуры ‒ Владислав Криклий

Министр здравоохранения ‒ Илья Емец

Министр молодежи и спорта ‒ Вадим Гутцайт

Министр социальной политики ‒ Марина Лазебная

Министр по делам ветеранов ‒ Сергей Бесараб

Министр юстиции ‒ Денис Малюська

Министр Кабинета министров ‒ Олег Немчинов

Министр внутренних дел ‒ Арсен Аваков

Министр обороны ‒ Андрей Таран

Министр иностранных дел ‒ Дмитрий Кулеба

Как писала «Фраза», новым премьер-министром Украины впервые стaл львовянин.

Ранее после слов «У нас очень хороший президент» депутаты дружно отправили Кабмин Гончарука в отставку.