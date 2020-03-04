Верховная Рада утвердила состав нового Кабмина: поименный список

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, созванном президентом Владимиром Зеленским, утвердила состав нового Кабмина. Как выяснили журналисты «Фразы», все они войдут в команду Дениса Шмыгаля, которого ранее назначили главой правительства.
Состав нового Кабмина выглядит следующим образом:
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации ‒ Михаил Федоров
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ‒ Вадим Пристайко
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ‒ Алексей Резников
Министр развития общин и территорий ‒ Алексей Чернышов
Министр финансов ‒ Игорь Уманский
Министр инфраструктуры ‒ Владислав Криклий
Министр здравоохранения ‒ Илья Емец
Министр молодежи и спорта ‒ Вадим Гутцайт
Министр социальной политики ‒ Марина Лазебная
Министр по делам ветеранов ‒ Сергей Бесараб
Министр юстиции ‒ Денис Малюська
Министр Кабинета министров ‒ Олег Немчинов
Министр внутренних дел ‒ Арсен Аваков
Министр обороны ‒ Андрей Таран
Министр иностранных дел ‒ Дмитрий Кулеба
Как писала «Фраза», новым премьер-министром Украины впервые стaл львовянин.
Ранее после слов «У нас очень хороший президент» депутаты дружно отправили Кабмин Гончарука в отставку.