Ален Жюие, который долгое время, до 2009 года, был ответственным за вопросы экономической разведки при премьер-министре Франции, теперь будет вести 13-минутную программу о геополитике на принадлежащем российской медиагруппе телеканале RT France. Как сообщает телеграм-канал «Адекватный конспиролог», россияне обратили на Жюие внимание, после того как он назвал отравление Скрипалей «англосаксонской манипуляцией».

«Но самое интересное в этой истории не это, а тот факт, что Ален Жюие — масон. Как пишут СМИ, он пытался возглавить Великую французскую национальную ложу, но братья его пробросили», — также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-помощник Путина и куратор украинского направления Владислав Сурков неожиданно сравнил себя с масоном.

Ранее также сообщалось, что в католичестве заговорили о признании масонов.

Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка.

Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

За масонством тянется целый шлейф скандалов. Напомним для примера, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году, взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году и в возможных связях с ЦРУ.