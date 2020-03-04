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В Ровно от вызванной вирусом пневмонии скончались двое мужчин

В Ровно от вызванной вирусом пневмонии скончались двое мужчин

В Ровно скончались два человека, у которых диагностировали спровоцированное вирусом гриппа воспаление легких. Об этом жруналисты «Фразы» узнали в областной клинической больнице.

По словам главврача учреждения Ивана Зимы, один из пациентов ‒ мужчина 1993 г.р. ‒ поступил в больницу в тяжелом состоянии, с признаками дыхательной недостаточности.

«Первично было острое респираторное вирусное заболевание, которое осложнилось двусторонней пневмонией, и больной был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких», ‒ сообщил Зима, добавив, что мужчина неделю находился в реанимации, но поскольку он слишком поздно обратился за медицинской помощью, спасти жизнь ему не удалось.

Второй пациент ‒ 65-летний мужчина ‒ обратился к медикам 28 февраля и был госпитализирован с диагнозом «грипп, осложненный двусторонней пневмонией».

К сожалению, лечение оказалось неэффективным и пациент умер. Он не был вакцинирован от гриппа и имел ряд хронических заболеваний.

Как писала «Фраза», в ВОЗ озвучили ключевые отличия коронавируса COVID-19 от сезонного гриппа.

Ранее жертвами гриппа во Львовской области стали два пенсионера.

Тэги: жертвы, грипп, медицина, больница, здоровье, смерть, вирус, пневмония, Ровно, Ровенская область, новости Украины

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