Главные новости за 4 марта 2020 года

Новым премьер-министром Украины впервые стaл львовянин. Новым премьер-министром Украины стал уроженец Львова Денис Шмыгаль, за назначение которого на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта проголосовал 291 депутат. Ранее он занимал должность вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины в правительстве Алексея Гончарука.

Украинцев пугают массовым заражением коронавирусом. В Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна готова бороться с болезнью. В Черновцах с подозрением на коронавирус в больницу доставили еще двоих человек.

В Украине коронавирус заподозрили еще у шестерых людей. В Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек. Эти люди изолированы.

Украину признали «частично свободной страной». Правозащитники из Freedom House составили очередной рейтинг свободных стран. В оценке «Свобода в мире в 2020 году» Украина набрала лишь 62 балла из 100.

Сборную Украины уже записали в аутсайдеры Лиги наций: стал известен календарь нашей команды. Сборная Украины по футболу узнала своих соперников в Лиге наций. Матчи состоятся будущей осенью.

Китайцы подтвердили, что коронавирус почти «не берет» детей и подростков. Китайские врачи подтвердили, что смертельный коронавирус COVID-19 почти не опасен для детей и подростков. Такую информацию публикует Центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Коронавирус уже добрался до Польши. В Польше официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Тревожную информацию озвучил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский.