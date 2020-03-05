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Американцы составили список продуктов, которые помогут укрепить нервы

Американцы составили список продуктов, которые помогут укрепить нервы

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (США) составили список продуктов, которые укрепят нервы и иммунитет. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты их работы цитирует издание Scientific Reports.

Для укрепления нервов ученые советуют включить в рацион пребиотики: это биологически активные соединения, которые «помогают» пищеварению, улучшают сон, повышают иммунитет, а также способствуют тому, чтобы наш организм справлялся со стрессом.

Свои опыты исследователи провели на грызунах.

Уточняется, что пребиотики, то есть «волокнистые компоненты пищи», не перевариваются и не усваиваются организмом человека.

При этом они, как говорят ученые, «служат пищей для нашего микробиома: полезных бактерий, которые живут в кишечнике (бифидобактерий и лактобацилл)».

По словам исследователей, полезные бактерии встречаются в таких продуктах: это лук-порей, артишоки, цельнозерновые продукты и капуста.

Как писала «Фраза», врачи составили список продуктов, которые поднимут настроение.

Ранее немецкий диетолог рассказал, какие продукты могут испортить сон.

Тэги: ученые, продукты, здоровье, мир, иммунитет

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