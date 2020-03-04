В Украине коронавирус заподозрили еще у шестерых людей

В Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек. Как выяснили журналисты «Фразы», эти люди изолированы.

«В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды», — сказал сегодня, 4 марта, во время брифинга в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает «Страна».

При этом Ляшко рассказал, что состояние госпитализированного с коронавирусом в Черновцах мужчины удовлетворительное.

«Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей, и далее будет находиться в изоляции», — сказал замминистра.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.