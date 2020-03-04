Китайцы рассказали о мутации коронавируса COVID-19

Коронавирус COVID-19 подвержен мутации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили китайские ученые, которых цитирует Государственный комитет по здравоохранению страны.
Отмечается, что с момента начала эпидемии коронавирус «изменялся» полторы сотни раз.
Исследователи говорят, что он «разделился на два подтипа: L и S».
По словам ученых, подтипы коронавируса «отличаются своей агрессивностью».
Отмечается, что подтип L встречается в 70% случаях заражения, а S – примерно в 30%.
В отчете говорится: «Подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января. Наше вмешательство оказало селективное давление на данный подтип, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее».
Ученые говорят: «Последняя распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, возросла из-за слабого селективного давления».
По их словам, «подтип L более агрессивен, чем подтип S».
Исследователи говорят, что подтип S это «изначальная версия SARS-CoV-2».
Как писала «Фраза», коронавирус в Китае забрал еще почти четыре десятка жизней.
Сообщалось, что коронавирус уже добрался до Польши.