Китайцы рассказали о мутации коронавируса COVID-19

Коронавирус COVID-19 подвержен мутации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили китайские ученые, которых цитирует Государственный комитет по здравоохранению страны.

Отмечается, что с момента начала эпидемии коронавирус «изменялся» полторы сотни раз.

Исследователи говорят, что он «разделился на два подтипа: L и S».

По словам ученых, подтипы коронавируса «отличаются своей агрессивностью».

Отмечается, что подтип L встречается в 70% случаях заражения, а S – примерно в 30%.

В отчете говорится: «Подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января. Наше вмешательство оказало селективное давление на данный подтип, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее».

Ученые говорят: «Последняя распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, возросла из-за слабого селективного давления».

По их словам, «подтип L более агрессивен, чем подтип S».

Исследователи говорят, что подтип S это «изначальная версия SARS-CoV-2».

Как писала «Фраза», коронавирус в Китае забрал еще почти четыре десятка жизней.

Сообщалось, что коронавирус уже добрался до Польши.