Украину признали «частично свободной страной»

Правозащитники из Freedom House составили очередной рейтинг свободных стран. Как выяснили журналисты «Фразы», в оценке «Свобода в мире в 2020 году» Украина набрала лишь 62 балла из 100.
Нашу страну признали «частично свободной».
Отметим, что в 2019 году у Украины было 60 балов.
В организации отметил, что Украина провела свободные демократические выборы президента и парламента, которые «показали наличие динамической конкуренции в украинской политике».
Проблемами украинской демократии называют влияние олигархов на СМИ, крайне слабое состояние верховенства права и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками.
Политические права украинцев оценили в 27 баллов из 40, а гражданские свободы – в 35 из 60.
Отметим, что правозащитники отдельно оценили состояние свободы в аннексированном Россией Крыму и на временно неподконтрольных территориях Донбасса: везде состояние дел было оценено как «не свобода».
Крым:
Донбасс:
Также отметим, что по 100 баллов набрали Финляндия, Норвегия и Швеция. Свободу в России оценили всего в 20 баллов, а в США – в 86.
Как писала «Фраза», украинцев включили в рейтинг главных оптимистов нашей планеты.
Ранее сборная Украины начала футбольный год в топ-25 сильнейших команд мира.