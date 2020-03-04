Украину признали «частично свободной страной»

Правозащитники из Freedom House составили очередной рейтинг свободных стран. Как выяснили журналисты «Фразы», в оценке «Свобода в мире в 2020 году» Украина набрала лишь 62 балла из 100.

Нашу страну признали «частично свободной».

Отметим, что в 2019 году у Украины было 60 балов.

В организации отметил, что Украина провела свободные демократические выборы президента и парламента, которые «показали наличие динамической конкуренции в украинской политике».

Проблемами украинской демократии называют влияние олигархов на СМИ, крайне слабое состояние верховенства права и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками.

Политические права украинцев оценили в 27 баллов из 40, а гражданские свободы – в 35 из 60.

Отметим, что правозащитники отдельно оценили состояние свободы в аннексированном Россией Крыму и на временно неподконтрольных территориях Донбасса: везде состояние дел было оценено как «не свобода».

Крым:

Донбасс:

Также отметим, что по 100 баллов набрали Финляндия, Норвегия и Швеция. Свободу в России оценили всего в 20 баллов, а в США – в 86.

Как писала «Фраза», украинцев включили в рейтинг главных оптимистов нашей планеты.

Ранее сборная Украины начала футбольный год в топ-25 сильнейших команд мира.