Профильный комитет ВРУ дал добро на увольнение Гончарука

Сегодня, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады, которое начнется в 16.00, Кабинет министров Алексея Гончарука будет отправлено в отставку. Как выяснили журналисты «Фразы», утром за отставку Гончарука уже проголосовали 23 из 25 членов профильного комитета.

Таким образом, документ направляется для голосования в зал, сообщает «Страна».

В своем Telegram-канале нардеп Александр Качура показал фото итогового решения Комитета по вопросам местного самоуправления и государственной власти.

Немногим ранее в Сети появилось заявление самого Гончарука об отставке.

Ранее «Фраза» сообщала, что Алексей Гончарук уже писал заявление об отставке. И зачем-то подал его президенту.

Позднее выяснилось, что у Зеленского не получали заявления Гончарука об отставке.