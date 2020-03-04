Координатор «Большой стройки» Голик показал карту Украины с отмеченными на ней объектами

В этом году в рамках национальной программы «Большая стройка», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, будет построено и капитально отремонтировано 4 000 км дорог Укравтодора, 2 500 км дорог, которые находятся на балансах ОГА и местных советов, 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах, 422 амбулатории. Об этом в своем Facebook сообщил Юрий Голик, координатор "Большой стройки«,и показал карту Украины с указанием, где будут вестись работы.

При этом в ходе реализации национальной программы все дороги, запланированные на текущий год, будут сданы в срок, о чем Голик заявил в эфире телеканала «Украина 24» .

«Все регионы уже заявили, какие дороги они будут ремонтировать и строить в текущем году. Для обеспечения бесперебойного строительства правительство предусмотрело рекордное финансирование. На дороги Укравтодора, который отвечает за дороги национального и международного значения, выделяется 85 млрд гривен. А для областных администраций, которым предстоит ремонтировать дороги областного и сельского значения, предусмотрены 22 млрд гривен», — сказал он.