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Коронавирус уже добрался до Польши

Коронавирус уже добрался до Польши

В Польше официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», тревожную информацию озвучил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский.

Он сообщил, что заразился мужчина в городе Зелена-Гура (Любушское воеводство).

Его госпитализировали и поместили на карантин. Изолировали также людей, которые общались с ним.

Сообщается, что у зараженного наблюдается «высокая температура и кашель».

Известно, что мужчина вернулся домой из Германии.

Всего, как сообщалось еще вчера, в Польше на карантине из-за возможного заражения коронавирусом находится почти 250 человек.

Как писала «Фраза», в одной из мусульманских стран коронавирусом массово заразились местные «слуги народа».

Ранее сообщалось, что коронавирус в Китае забрал еще почти четыре десятка жизней.

Тэги: болезнь, здоровье, мир, Польша, коронавирус

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