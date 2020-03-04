Коронавирус уже добрался до Польши

В Польше официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», тревожную информацию озвучил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский.

Он сообщил, что заразился мужчина в городе Зелена-Гура (Любушское воеводство).

Его госпитализировали и поместили на карантин. Изолировали также людей, которые общались с ним.

Сообщается, что у зараженного наблюдается «высокая температура и кашель».

Известно, что мужчина вернулся домой из Германии.

Всего, как сообщалось еще вчера, в Польше на карантине из-за возможного заражения коронавирусом находится почти 250 человек.

Как писала «Фраза», в одной из мусульманских стран коронавирусом массово заразились местные «слуги народа».

Ранее сообщалось, что коронавирус в Китае забрал еще почти четыре десятка жизней.