Сборную Украины уже записали в аутсайдеры Лиги наций: стал известен календарь нашей команды

Сборная Украины по футболу узнала своих соперников в Лиге наций. Как выяснили журналисты «Фразы», матчи состоятся будущей осенью.

Напомним, наша команда пробилась в Лигу А, где попала в 4-ю группу со сборными Германии, Испании и Швейцарии.

Для того, чтобы не вылететь в Лигу В, необходимо не занять в квартете последнее место.

Сами матчи пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Добавим, что уже известен календарь матчей украинцев:

1-й тур (3 сентября, 21:45) Украина – Швейцария

2-й тур (6 сентября, 21:45) Испания – Украина

3-й тур (10 октября, 21:45) Украина – Германия

4-й тур (13 октября, 21:45) Украина – Испания

5-й тур (13 ноября, 21:45) Германия – Украина

6-й тур (16 ноября, 21:45) Швейцария – Украина

Тем временем, эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже поспешили записать украинцев в аутсайдеры Лиги наций.

Так, в группе нашей команде отводится последнее место (ставки на победу в квартете принимают как 11 к 1). За победу у нас ожидается борьба между Германией (2 к 1) и Испанией (2,2 к 1). Спасительное третье место отводится Швейцарии (7 к 1).

Что касается ставок на победу в Лиге А, то фаворитами аналитики считают Францию (5,5 к 1), Бельгию (6 к 1) и Англию (6,5 к 1).

Сборная Украина же – среди аутсайдеров (41 к 1) вместе с боснийцами и исландцами.

Как писала «Фраза», Украина сыграет с грандами мирового футбола.