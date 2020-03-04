Сборную Украины уже записали в аутсайдеры Лиги наций: стал известен календарь нашей команды

Сборная Украины по футболу узнала своих соперников в Лиге наций. Как выяснили журналисты «Фразы», матчи состоятся будущей осенью.
Напомним, наша команда пробилась в Лигу А, где попала в 4-ю группу со сборными Германии, Испании и Швейцарии.
Для того, чтобы не вылететь в Лигу В, необходимо не занять в квартете последнее место.
Сами матчи пройдут с 3 сентября по 17 ноября.
Добавим, что уже известен календарь матчей украинцев:
1-й тур (3 сентября, 21:45) Украина – Швейцария
2-й тур (6 сентября, 21:45) Испания – Украина
3-й тур (10 октября, 21:45) Украина – Германия
4-й тур (13 октября, 21:45) Украина – Испания
5-й тур (13 ноября, 21:45) Германия – Украина
6-й тур (16 ноября, 21:45) Швейцария – Украина
Тем временем, эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже поспешили записать украинцев в аутсайдеры Лиги наций.
Так, в группе нашей команде отводится последнее место (ставки на победу в квартете принимают как 11 к 1). За победу у нас ожидается борьба между Германией (2 к 1) и Испанией (2,2 к 1). Спасительное третье место отводится Швейцарии (7 к 1).
Что касается ставок на победу в Лиге А, то фаворитами аналитики считают Францию (5,5 к 1), Бельгию (6 к 1) и Англию (6,5 к 1).
Сборная Украина же – среди аутсайдеров (41 к 1) вместе с боснийцами и исландцами.
Как писала «Фраза», Украина сыграет с грандами мирового футбола.