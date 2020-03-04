Китайцы подтвердили, что коронавирус почти «не берет» детей и подростков

Китайские врачи подтвердили, что смертельный коронавирус COVID-19 почти не опасен для детей и подростков. Как выяснили журналисты «Фразы», такую информацию публикует Центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Сообщается, что специалисты провели анализ более семидесяти тысяч случаев заражения до 11 февраля.

Отмечается следующее: «На возрастные категории от нуля до десяти лет и от десяти до девятнадцати лет приходится всего по одному проценту случаев заражения от общего числа».

Медики напомнили, что больше всего коронавирус угрожает людям пожилого возраста, особенно в возрасте после восьмидесяти лет.

Как писала «Фраза», названы ключевые отличия коронавируса COVID-19 от «обычного» гриппа.

Ранее в одной из мусульманских стран коронавирусом массово заразились местные «слуги народа».