Коронавирус в Китае забрал еще почти четыре десятка жизней

В Китае люди продолжают умирать от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние сутки зараза забрала еще 38 жизней.

Такие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.

Общее число жертв болезни на утро среды, 4 марта, возросло до 2 981 человека.

Коронавирусом за все время заразились 80 270 людей, из них удалось вылечить 49 856 человек.

Отмечается, что за сутки выписали из больниц 2 652 людей, при этом зарегистрировали еще 119 случаев заражения и 143 случая подозрения на болезнь.

Под наблюдением врачей находятся почти 36,5 тысяч людей, у которых был тесный контакт с больными.

Как писала «Фраза», названы ключевые отличия коронавируса COVID-19 от «обычного» гриппа.

Ранее в одной из мусульманских стран коронавирусом массово заразились местные «слуги народа».