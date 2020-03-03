Названы ключевые отличия коронавируса COVID-19 от «обычного» гриппа

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил сразу четыре ключевых момента, которые отличают «китайский» коронавирус COVID-19 от гриппа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице организации в сети микроблогов Twitter.

Так, по словам Гебрейесуса, первое отличие ‒ это эффективность передачи вируса от человека к человеку. При гриппе люди, которые заражены, но еще не больны, являются основными распространителями, что, судя по всему, не касается COVID-19.

Во-вторых, COVID-19 вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп.

В-третьих, медики имеют вакцины и терапевтические средства против сезонного гриппа, но на данный момент нет вакцины и нет конкретной методики лечения против COVID-19.

В-четвертых, сдержать распространение сезонного гриппа невозможно, в то же время это вполне реально для «китайского» коронавируса.

Как писала «Фраза», в ВОЗ не исключают наихудший сценарий в ситуации с коронавирусом.

Ранее в ВОЗ заявили, что «очаги» коронавируса были зафиксированы не только в Китае.