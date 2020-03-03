Лига наций УЕФА: Украина сыграет с грандами мирового футбола

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций 2020/2021. Как выяснили журналисты «Фразы», своих соперников узнала и сборная Украины, которая попала в 4-ю группу Лиги А.

Так, соперниками нашей команды станут настоящие гранды мирового футбола ‒ сборные Германии и Испании, а также крепкий европейский «середняк» Швейцария.

Общий же результат жеребьевки выглядит следующим образом:

Лига A

Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B

Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия

Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа D2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Данный турнир Лиги наций связан с европейским отборочным циклом к Чемпионату мира-2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.

Как писала «Фраза», Украина разгромно проиграла Словакии в Лиге наций.