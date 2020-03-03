Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Буковинский таможенник «самоизолировался» после контакта с зараженным коронавирусом мужчиной

Буковинский таможенник «самоизолировался» после контакта с зараженным коронавирусом мужчиной

Инспектор таможенного поста Порубное, контактировавший с заболевшим коронавирусом украинцем, принял решение «отсидеться на карантине». Об этом журналисты «Фразы» узнали в пресс-службе Новой таможни.

По данным ведомства, во время работы мужчина пользовался перчатками и маской, однако, с целью минимизации возможных рисков, он будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель.

«По состоянию на сегодня, у него нет никаких симптомов заболевания», ‒ подчеркнули в Новой таможне.

Кроме того, под наблюдением врачей находятся и пограничники, которые контактировали с больным.

Как писала «Фраза», в Черновцах у приехавшего из Евросоюза мужчины выявили коронавирус.

Ранее сообщалось, что коронавирус добрался до еще одной африканской страны.

Также в Китае был зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом.

Тэги: Черновицкая область, общество, здоровье, эпидемия, карантин, Черновцы, таможня, Буковина, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.03.20 14:35

Пандемия COVID-19: история человеческой глупости, симптомы и рекомендации

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.03.20 08:04

Самоубийство Владислава Листьева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Маски не спасают: развенчены восемь популярных мифов о коронавирусе
03.03.20 08:02

Маски не спасают: развенчены восемь популярных мифов о коронавирусе

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Самоубийство Владислава Листьева
Самоубийство Владислава Листьева
Самоубийство Владислава Листьева
Самоубийство Владислава Листьева
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 3 марта 2020 года

Главные новости за 3 марта 2020 года
03.03.20 18:59
178
Последние новости
03.03.20 19:43

Буковинский таможенник «самоизолировался» после контакта с зараженным коронавирусом мужчиной
03.03.20 18:59

Главные новости за 3 марта 2020 года
03.03.20 16:35

Эквадорские заключенные, устроив диверсию, превратили внутренний дворник тюрьмы в бассейн
03.03.20 16:16

На Закарпатье незадачливый домушник застрял в дымоходе
03.03.20 15:34

Утренники в украинских детсадах из-за коронавируса будут проходить без родителей, — СМИ
03.03.20 15:15

В одной из квартир на окраине Киева нашли разлагающийся труп пенсионера
03.03.20 15:04

Экс-помощник Путина - масон?
Фото и Видео
Эквадорские заключенные, устроив диверсию, превратили внутренний дворник тюрьмы в бассейн
Эквадорские заключенные, устроив диверсию, превратили внутренний дворник тюрьмы в бассейн
Эквадорские заключенные, устроив диверсию, превратили внутренний дворник тюрьмы в бассейн
Эквадорские заключенные, устроив диверсию, превратили внутренний дворник тюрьмы в бассейн
На Закарпатье незадачливый домушник застрял в дымоходе
На Закарпатье незадачливый домушник застрял в дымоходе
Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине
Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине
Стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом
Стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом
В Киеве у родителей отобрали детей за невыполнение своих обязанностей
В Киеве у родителей отобрали детей за невыполнение своих обязанностей
В Киеве неадекват бросался на людей с отверткой (18+)
В Киеве неадекват бросался на людей с отверткой (18+)
В Тернополе мужчина заявил о коронавирусе, когда ему отказали в медицинской помощи
В Тернополе мужчина заявил о коронавирусе, когда ему отказали в медицинской помощи
Блогерша Диденко рассказала подробности «ледяной» трагедии в банном комплексе
Блогерша Диденко рассказала подробности «ледяной» трагедии в банном комплексе
В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека
В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.