Буковинский таможенник «самоизолировался» после контакта с зараженным коронавирусом мужчиной

Инспектор таможенного поста Порубное, контактировавший с заболевшим коронавирусом украинцем, принял решение «отсидеться на карантине». Об этом журналисты «Фразы» узнали в пресс-службе Новой таможни.
По данным ведомства, во время работы мужчина пользовался перчатками и маской, однако, с целью минимизации возможных рисков, он будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель.
«По состоянию на сегодня, у него нет никаких симптомов заболевания», ‒ подчеркнули в Новой таможне.
Кроме того, под наблюдением врачей находятся и пограничники, которые контактировали с больным.
Как писала «Фраза», в Черновцах у приехавшего из Евросоюза мужчины выявили коронавирус.
Ранее сообщалось, что коронавирус добрался до еще одной африканской страны.
Также в Китае был зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом.