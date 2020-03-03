Главные новости за 3 марта 2020 года

Коронавирус уже в Украине. В Черновцах заболел мужчина, приехавший из Евросоюза. В Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию. «Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине. Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство людей воспринимает это все в шутку. В частности, некоторые шутят о том, что сейчас в магазинах люди панически начнут скупать гречку и спички, другие пишут о том, что вирус слишком долго добирался до Украины.

«Утренники в украинских детсадах из-за коронавируса будут проходить без родителей», — СМИ. Массовые мероприятия в детских садах в честь Международного женского дня следует проводить без участия родителей. Об этом говорят воспитатели детсадов Киевской области, ссылаясь на распоряжение министерства охраны здоровья Украины. Связано это с первым официально подтвержденным случаем коронавируса в Украине.

Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине. В Киевских аптеках стремительно разбирают медицинские маски. Корреспондент «Фразы», обойдя несколько аптек в Голосеевском районе столицы, сделал соответствующие фото. Раньше люди разбирали маски из-за эпидемии гриппа, но поставщики справлялись со спросом, завозя маски в аптеки каждый день. А сейчас ажиотаж вспыхнул с новой силой в связи с первым официально подтвержденным случаем коронавируса в Украине.

Смертность от коронавируса в Китае продолжает снижаться. Динамика смертей от коронавируса COVID-19 в Китае продолжает идти на спад. Данные на утро вторника, 3 марта, приводятся в пресс-релизе Государственного комитета по здравоохранению страны. За последние сутки зараза забрала 31 жизнь. Все погибшие находились в провинции Хубэй. Общее число жертв коронавируса выросло до 2 943 людей.

В Китае зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом. В восточной части Китая зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом COVID-19. Заразу в родную страну завезла молодая китаянка. Как передает ANSA, по прилету у женщины выявили коронавирус, которым она заразилась во время отдыха на Апеннинском полуострове. «Восточнокитайская провинция Чжэцзян сообщила о первом случае „обратного заражения“ коронавирусом из Италии», ‒ говорится в сообщении агентства.

Люди продолжают гибнуть от коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всей планете. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня зараза уже подтверждена в 64 странах мира, не считая Китая. Число же зараженных быстро растет: всего за сутки заболели еще 1 598 человек. Общее число больных составляет уже 8 774 людей.