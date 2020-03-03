Утренники в украинских детсадах из-за коронавируса будут проходить без родителей, — СМИ

Массовые мероприятия в детских садах в честь Международного женского дня следует проводить без участия родителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят воспитатели детсадов Киевской области, ссылаясь на распоряжение министерства охраны здоровья Украины.

Связано это с первым официально подтвержденным случаем коронавируса в Украине.

При этом на официальном уровне данная информация еще не подтверждена, сообщает «Корреспондент».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.