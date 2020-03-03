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Экс-помощник Путина - масон?

Экс-помощник Путина - масон?

Экс-помощник Путина и куратор украинского направления Владислав Сурков неожиданно сравнил себя с архитектором русского государства и масоном. Как пишет телеграм-канал «Адекватный конспиролог», самое интересное, что за язык Суркова при этом никто не тянул.

Цитата: «Мое тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства. А если по ходу строительства этого мощного здания какой-нибудь отдельно взятый вольный каменщик вроде меня свалился с лесов, здание ведь от этого ни ниже, ни хуже не стало. Люди гораздо покруче меня не находили себе места в собственных проектах. Джобса вот выдавили же когда-то из „Эппла“. Ничего», — сказал Сурков.

Ранее сообщалось, что в католичестве заговорили о признании масонов.

Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка.

Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

За масонством тянется целый шлейф скандалов. Напомним для примера, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году, взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году и в возможных связях с ЦРУ.

Тэги: политика, масонство, Владислав Сурков

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