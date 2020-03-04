Стало известно, какие сюрпризы готовит погода украинцам 8 марта

В ближайшее воскресенье, 8 марта, погода порадует не всех украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о дождях в западных и северных регионах страны.

В остальных областях Украины должно быть сухо и малооблачно.

Днем будет до 7-17 градусов тепла, а ночью ожидается плюс 2-9.

В Киеве тоже пройдет дождь. Днем прогнозируют 10-12 тепла, а ночью плюс 5-7.

Карта погоды в Украине 8 марта 2020 года:

Как писала «Фраза», на этой неделе в Украине очень сильно потеплеет.