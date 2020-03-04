В одной из мусульманских стран коронавирусом массово заразились местные «слуги народа»

В Иране произошло крупное политическое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут коронавирусом COVID-19 заразились местные «слуги народа».

О проникновении болезни в главный законодательный орган страны в Тегеране сообщил спикер парламента Абдолреза Месри.

По его словам, коронавирус уже официально подтвержден у двадцати трех депутатов.

При этом не исключается, что число зараженных может вырасти.

Несмотря на бушующую инфекцию парламент страны отказался прекращать работу.

По последним данным, коронавирусом в Иране заболели более полутора тысяч людей, а число погибших приближается к сотне.

Как писала «Фраза», стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом.

Ранее коронавирус COVID-19 добрался до еще одной африканской страны.