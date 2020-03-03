Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В одной из квартир на окраине Киева нашли разлагающийся труп пенсионера

В одной из квартир на окраине Киева нашли разлагающийся труп пенсионера

В Киеве на улице Амвросия Бучмы, 6в (Днепровский район) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из квартир на шестом этаже местной высотки нашли разлагающийся труп 73-летнего мужчины.

Как передает «Информатор», о неприятном запахе заявили соседи.

При этом люди поведали, что не видели пенсионера длительное время.

Правоохранителей вечером понедельника, 2 марта, вызвала родственница хозяина.

На месте полицейские почувствовали трупных запах, после чего вызвали спасателей, которые взломали дверь в квартиру: на кровати обнаружили разлагающийся труп пожилого мужчины.

Сообщается, что на его теле не нашли следов насильственной смерти.

Тело пролежало в квартире несколько дней.

Как писала «Фраза», на окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину.

Ранее в Киеве прямо на кладбище нашли труп молодого мужчины.

Тэги: Киев, труп, общество, пенсионер, ЧП, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.03.20 14:35

Пандемия COVID-19: история человеческой глупости, симптомы и рекомендации

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.03.20 08:04

Самоубийство Владислава Листьева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Маски не спасают: развенчены восемь популярных мифов о коронавирусе
03.03.20 08:02

Маски не спасают: развенчены восемь популярных мифов о коронавирусе

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Самоубийство Владислава Листьева
Самоубийство Владислава Листьева
Самоубийство Владислава Листьева
Самоубийство Владислава Листьева
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Коронавирус уже в Украине. В Черновцах заболел мужчина, приехавший из Евросоюза

Коронавирус уже в Украине. В Черновцах заболел мужчина, приехавший из Евросоюза
03.03.20 12:01
488
Последние новости
03.03.20 15:15

В одной из квартир на окраине Киева нашли разлагающийся труп пенсионера
03.03.20 15:04

Экс-помощник Путина - масон?
03.03.20 14:37

Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
03.03.20 14:11

Беспорядки в Новых Санжарах: полиция рассказала об уголовных делах
03.03.20 13:33

Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине
03.03.20 13:01

Коронавирус COVID-19 добрался до еще одной африканской страны
03.03.20 12:26

Стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом
Фото и Видео
Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине
Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине
Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине
Стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом
Стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом
В Киеве у родителей отобрали детей за невыполнение своих обязанностей
В Киеве у родителей отобрали детей за невыполнение своих обязанностей
В Киеве неадекват бросался на людей с отверткой (18+)
В Киеве неадекват бросался на людей с отверткой (18+)
В Тернополе мужчина заявил о коронавирусе, когда ему отказали в медицинской помощи
В Тернополе мужчина заявил о коронавирусе, когда ему отказали в медицинской помощи
Блогерша Диденко рассказала подробности «ледяной» трагедии в банном комплексе
Блогерша Диденко рассказала подробности «ледяной» трагедии в банном комплексе
В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека
В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека
По Черноморску бегал голый неадекватный мужчина, вооруженный ножом
По Черноморску бегал голый неадекватный мужчина, вооруженный ножом
В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами внутри. Несколько человек были госпитализированы
В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами внутри. Несколько человек были госпитализированы
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.