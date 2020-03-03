В одной из квартир на окраине Киева нашли разлагающийся труп пенсионера

В Киеве на улице Амвросия Бучмы, 6в (Днепровский район) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из квартир на шестом этаже местной высотки нашли разлагающийся труп 73-летнего мужчины.

Как передает «Информатор», о неприятном запахе заявили соседи.

При этом люди поведали, что не видели пенсионера длительное время.

Правоохранителей вечером понедельника, 2 марта, вызвала родственница хозяина.

На месте полицейские почувствовали трупных запах, после чего вызвали спасателей, которые взломали дверь в квартиру: на кровати обнаружили разлагающийся труп пожилого мужчины.

Сообщается, что на его теле не нашли следов насильственной смерти.

Тело пролежало в квартире несколько дней.

Как писала «Фраза», на окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину.

Ранее в Киеве прямо на кладбище нашли труп молодого мужчины.