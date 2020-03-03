Коронавирус уже в Украине. В Черновцах заболел мужчина, приехавший из Евросоюза

В Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», в Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

«Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине, сообщает «Страна».

«Сейчас мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции. Ближайший контактный заболевшего — его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», — сказал замминистра.

Сейчас украинские власти связываются со странами, где побывала супружеская пара.

По информации «Вестей», заболевший вернулся из Италии, где на сегодня зафиксировано самое массовое распространение новой болезни за пределами Восточной Азии. Мужчина прилетел в Румынию, откуда приехал на машине в Украину.

Ранее «Фраза» сообщала, что коронавирус COVID-19 добрался до еще одной африканской страны.

Также в Китае был зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом.