Митрополит Онуфрий назвал причины кризиса в Украине

Митрополит Онуфрий опроверг мнение, что главной причиной кризиса в Украине является церковный раскол. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий заявил в эфире радио «Светигора».

Полный текст интервью опубликован на сайте patriarchia.ru.

«Многие считают, что причиной кризиса в Украине является раскол. Но это не так. Расколы в Церкви всегда были, есть и будут. Даже во времена жизни нашего Спасителя Господа Иисуса Христа были расколы. Некоторые последователи Христа соблазнялись Его словами, Его поведением и отходили о Него. Если люди соблазнялись Спасителем, у Которого не было ни единого греха, а следовательно, ни единого повода к соблазну, то, тем более, были, есть и будут те, которые будут соблазняться нашими словами или поведением, ибо мы немощные люди, даже будучи наделены священническим саном, имеем недостатки.

Расколы заставляют нас снова и снова пересматривать свою личную жизнь и через покаяние устранять свои ошибки и недостатки. Кризис в Украине вызван узаконением беззакония, то есть вмешательством Константинопольской Церкви во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, вследствие которого с ушедших в раскол антиканонически были сняты прещения, и с которыми Константинополь вступил в церковное общение», — заявил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший отметил, что " вследствие этого раскола, который произошел в Украине, мы не потеряли своих верующих, но еще больше их приобрели. Когда начали нашу Церковь угнетать, под разными предлогами принимать те идеи томоса, которые пропагандировались, рекламировались, в Церковь начали приходить люди, каких я даже раньше никогда и не видел. Они говорят: «Мы увидели, что вас очень сильно угнетают, и поняли, что с вами Бог. И мы пришли к вам»«.

Митрополит Онуфрий рассказал, что означает понятие «патриот».

«Конечно, для нас печально, что есть такие люди, которые соблазняются, верят тем лозунгам, тем обещаниям, которые им дают. Нам печально, потому что Христос не хочет, чтобы мы были политиками, Христос хочет, чтобы мы любили друг друга, чтобы не воевали друг против друга, чтобы уважали друг друга, любили такими, какими мы есть. А в их случае политические мотивы берут верх. Они считают себя великими патриотами, но я их таковыми не считаю. Патриот (πατέρα — значит „отец“) — этот тот, который любит своего отца и мать, который любит моих отца и мать, ваших отца и мать, тот есть патриот. А тот, который любит себя больше всех, не патриот, это самолюб, гордец, который не приносит пользы никому — ни себе самому, ни тем, кто рядом с ним. К сожалению, у них другие ценности на первом месте. Они считают, что строят Украину, я тоже строю Украину, но я вижу Украину совершенно другой, нежели они ее видят. Я вижу такой Украину, у которой Христос есть, где любовь ко Христу на первом месте и во Христе мы любим друг друга, помогаем друг другу и любим всех людей. Такой я хочу видеть Украину», — отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что в одной стране должна быть одна Православная Церковь.

«Наша позиция состоит в том, что в одной стране, считающей себя православной, должна быть и единая каноническая Православная Церковь, не больше. Исключением являются страны с диаспорами, и то — до тех пор, пока не будет найдено всеправославное решение. Таким образом, так называемый „Эстонский сценарий“, когда создаются две иерархии, для Украины не является выходом из ситуации. И мы категорически против того, ибо если мировое Православие пойдет по этому пути, то это приведет нас не только к созданию параллельных иерархий повсюду, но в итоге к параллельному диптиху и, соответственно, к новому расколу.

Создание, узаконение новой структуры под названием „ПЦУ“ на нашей территории — это не просто ошибка, это церковно-каноническое преступление. Если в стране есть каноническая Православная Церковь, то нельзя создавать параллельно еще одну структуру такой же Церкви. Это не приносит добрых плодов, это вызывает разделение, вражду между людьми и, как следствие, духовное падение», — сказал Блаженнейший.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию.