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В Киеве малолетние мошенники облапошили более 20 человек, «сдавая» квартиры в аренду

В Киеве малолетние мошенники облапошили более 20 человек, «сдавая» квартиры в аренду

Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следственным отделом Подольского управления полиции в Киеве сообщено о подозрении трем лицам, которые под предлогом сдачи в аренду квартир завладевали средствами граждан. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, следствием было установлено, что трое юношей, двое из которых являются несовершеннолетними, в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в Киеве.

В дальнейшем злоумышленники получали от клиентов предоплату за первый и последний месяц аренды, однако когда последние приезжали по адресам, попасть в квартиры не могли.

В настоящее время установлено более 20 граждан, пострадавших в результате действий мошенников.

В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, банковские карточки, с помощью которых молодые обманывали граждан.

По результатам предварительного расследования трем лицам сообщено о подозрении. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе нынешнего года в Киеве раскрыли масштабную мошенническую схему с недвижимостью.

Тэги: Киев, общество, аренда, квартира, мошенничество, афера

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