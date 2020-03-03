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Беспорядки в Новых Санжарах: полиция рассказала об уголовных делах

Беспорядки в Новых Санжарах: полиция рассказала об уголовных делах

После беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, которые произошли 20 февраля, расследуют восемь уголовных дел. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные приводит местная полиция.

Как цитирует правоохранителей УНИАН, подозрения в совершении преступлений получили десять человек.

Что касается уголовных дел, то они открыты по следующим статьям УК Украины: ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки); ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Также уточняется, что пять человек получили подозрения в совершении массовых беспорядков, а четверых из них взяли под ночной домашний арест. Кроме этого, такая же санкция была выбрана для подозреваемого в посягательстве на жизнь полицейского. Двух человек подозревают в совершении хулиганских действий, а еще двоих – в блокировании транспортных коммуникаций.

Напомним, что протесты в Новых Санжарах начались после того, как 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя, отправили на двухнедельный карантин в местный медицинский центр МВД Украины «Новые Санжары». Коронавирус COVID-19 у них до сих пор не обнаружен.

Как писала «Фраза», стало известно, есть ли коронавирус в Новых Санжарах.

Также стало известно, что происходит в карантине в Новых Санжарах.

Тэги: полиция, общество, беспорядки, регионы, Полтавская область, новости Украины, коронавирус, Новые Санжары

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