Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины

В Павлограде Днепропетровской области минувшей ночью произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Сташкова случился пожар.

По данным ГСЧС, жертвами ЧП, которое произошло во вторник, 3 марта, стали две женщины.

Из горящей квартиры спасли мужчину.

Сообщается, что к тушению огня привлекались пятнадцать человек и четыре единицы техники.

Причины трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», из-за вспышки метана на шахте в Павлограде пострадали горняки.