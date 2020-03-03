Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины

В Павлограде Днепропетровской области минувшей ночью произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Сташкова случился пожар.
По данным ГСЧС, жертвами ЧП, которое произошло во вторник, 3 марта, стали две женщины.
Из горящей квартиры спасли мужчину.
Сообщается, что к тушению огня привлекались пятнадцать человек и четыре единицы техники.
Причины трагедии выясняются.
Как писала «Фраза», из-за вспышки метана на шахте в Павлограде пострадали горняки.