Люди продолжают гибнуть от коронавируса COVID-19 за пределами Китая

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всей планете. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня зараза уже подтверждена в 64 странах мира, не считая Китая.

Число же зараженных быстро растет: всего за сутки заболели еще 1 598 человек. Общее число больных составляет уже 8 774 людей.

Также за последние сутки коронавирус убил 24 людей. Число жертв болезни в мире возросло до 128 человек.

Некоторые страны сообщают подробности по ситуации с COVID-19.

Так, во Франции заболели 191 человек, а скончались трое.

Число больных в Австрии достигло 18 человек. Девять человек заразились в Вене, три в Штирии, по два больных в Тироле, Нижней Австрии и Зальцбурге.

Четвертый случай коронавируса был зафиксирован в чешском Усти-над-Лабем: тут госпитализирована 53-летняя женщина, которая вернулась с севера Италии.

В Канаде число больных возросло до 27 человек.

Хуже всего дела обстоят в Южной Корее: за сутки тут заболели шестьсот человек, а общее число больных выросло до 4 812 людей. Жертвами коронавируса уже стали 28 человек.

Как писала «Фраза», коронавирус COVID-19 добрался до еще одной африканской страны.

Ранее коронавирус добрался до Черной Африки.

Также в Китае был зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом.