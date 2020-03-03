Коронавирус COVID-19 добрался до еще одной африканской страны

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», заразу обнаружили в еще одной стране Африки.

Коронавирус был подтвержден в Марокко, о чем сообщает местный Минздрав.

Зараза была подтверждена лабораторией Института Пастера.

Отмечается, что заболел гражданин Марокко, проживающий в Италии.

Медики оценивают состояние мужчины как «стабильное».

Как писала «Фраза», коронавирус добрался до Черной Африки.

Ранее в Китае был зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом.