Коронавирус COVID-19 добрался до еще одной африканской страны

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», заразу обнаружили в еще одной стране Африки.
Коронавирус был подтвержден в Марокко, о чем сообщает местный Минздрав.
Зараза была подтверждена лабораторией Института Пастера.
Отмечается, что заболел гражданин Марокко, проживающий в Италии.
Медики оценивают состояние мужчины как «стабильное».
Как писала «Фраза», коронавирус добрался до Черной Африки.
Ранее в Китае был зафиксирован первый случай «обратного заражения» коронавирусом.