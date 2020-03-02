Под Киевом подросток устроил кровавую резню ‒ трое в реанимации

В воскресенье, 1 марта, в Киево-Святошинском районе Киевской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там 14-летний школьник пытался убить собственную мать, тетю и малолетнего двоюродного брата.

Как передает пресс-служба областной полиции, подросток посещал расположенную под Киевом частную школу, поэтому проживал вместе отдельно от матери-киевлянки ‒ у родственников.

В тот роковой день он поссорился со своей тетей и внезапно схватив нож, нанес ей удар в грудь. Тем не менее, женщине стала защищаться и ей удалось выбить острый предмет из рук злоумышленника, после чего она стала звонить его матери.

В свою очередь, горе-родственник не стал останавливаться на достигнутом и, схватив новый нож и топор, вновь набросился на бедную женщину, а также на ее 4-летнего сына.

Сообщается, что через некоторое время на вызов сестры приехала встревоженная мать злоумышленника ‒ он с ножом напал и на нее, после чего убежал.

Отмечается, что школьника поймали уже через несколько часов. Его родные с ранениями находятся в реанимационном отделении больницы, их состояние ‒ стабильно тяжелое.

Следствие же выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное школьнику грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Киеве бывший зек устроил кровавую резню ‒ есть жертвы.

Ранее сообщалось, что в селе на Житомирщине произошла кровавая резня.