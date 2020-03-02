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На выходные всю Украину накроют дожди

На выходные всю Украину накроют дожди

В ближайшие выходные, 7-8 марта, в Украине снова пойдут дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», в грядущий уик-энд они накроют всю страну.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что после резко потепления температура воздуха в Украине вновь немного снизится.

Днем будет до 5-10 тепла. На юго-востоке и в Крыму может быть до плюс 11-13, но постепенно будет холодать.

Ночью ожидается от нуля до плюс 6.

В Киеве днем будет 7-9 тепла, а ночью плюс 4-6. Пройдут дожди.

Как писала «Фраза», на этой неделе в Украине очень сильно потеплеет.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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