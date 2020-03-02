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Как питаться правильно? Американские ученые дали простые советы

Как питаться правильно? Американские ученые дали простые советы

Исследователи из университета Вандербильта в Нашвилле (штат Теннесси) дали советы по правильному питанию. Как выяснили журналисты «Фразы», американских ученых цитирует издание PLOS Biology.

В исследовании, в частности, говорится, что «наши внутренние биологические часы определяют время, когда пища расщепляется наилучшим образом».

Ученые отмечают: «В разное время суток организм лучше сжигает те или иные вещества. Циркадный ритм организма запрограммирован так, что углеводы хорошо усваиваются в первой половине дня, а жиры сжигаются во время сна».

Например, по их словам, «если есть перед сном, жиры не успеют разложиться и это задержит их сжигание».

Также американцы провели эксперимент. Сообщается, что «в течение двух сессий по 56 часов добровольцы среднего и старшего возраста не выходили из так называемой метаболической комнаты в здании университета». Как отмечается, «в ходе опытов исследователи проводили оценку расхода энергии, а также скорость метаболизма, коэффициенты дыхательного обмена, окисления углеводов и липидов добровольцев».

При этом важно понимать, что у всех людей, говорится в публикации, «был одинаковый режим дня, сна и физической нагрузки».

Издание пишет: «Различие состояло в режиме питания. В течение первой сессии участники получали завтрак с 8-00 до 9-00, обед ели с 12-30 до 13-30, а ужин употребляли с 17-45 до 18-15».

Также отмечается: «Во второй сессии добровольцы вместо завтрака получали только чашку чая или кофе без сахара, после чего ели обед и ужин в то же самое время, однако с 22-00 до 23-00 перед сном имели возможность съесть пропущенный завтрак».

 Ученые выяснили: «Во второй сессии пища из вечернего рациона расщеплялась намного хуже, а жиры откладывались, а не сжигались».

Также исследователи говорят, что при отказе от завтрака у людей «наблюдалась повышенная тяга к сладкому и более высокий уровень сахара в крови».

В отчете сказано: «Чем больше интервал между ужином и завтраком, тем лучше. Это поможет похудеть и предотвратит развитие метаболических расстройств. Особенно это важно для пожилых людей, у которых многие процессы обмена веществ и так нарушены в силу возраста».

Как писала «Фраза», ученые доказали, что питание влияет на наше поведение.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, питание

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