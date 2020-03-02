Главные новости за 2 марта 2020 года

В Тернополе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка. В Тернополе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка, который не так давно побывал в Мадриде (Испания), где с начала февраля зафиксировано 15 случаев заражения этим опасным вирусом. Малыша сразу же поместили в изолированный инфекционный бокс детской горбольницы.

В аннексированном Россией Крыму коронавирус подозревают у пятидесяти людей. В аннексированном Россией Крыму коронавирус COVID-19 подозревают у пятидесяти людей. Об этом сообщают местные власти.

В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека. Возле городка Купянск Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое произошло страшное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Тут КамАЗ с прицепом буквально раздавил автомобиль Daewoo Lanos.

В Киеве «пьяная» фура устроила эпичное ДТП. Ночью в Киеве на Бориспольском шоссе произошло ДТП. Аварию устроил пьяный водитель фуры DAF.

Медики рассказали, могут ли комары распространять коронавирус. Китайский коронавирус, который стремительно распространяется и уже вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара. Такое заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения.

Коронавирус COVID-19 добрался еще до двух европейских стран. Китайский коронавирус COVID-19 добрался еще до двух стран Европы. Страшные данные подтверждают местные правительства.