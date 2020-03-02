В Ровно подросток второй раз за неделю угнал маршрутку

В Ровно правоохранители задержали несовершеннолетнего, который угнал маршрутку. Как выяснили журналисты «Фразы», за неделю это уже второй угон с его стороны.

По словам заместителя руководителя пресс-службы Главного управления Нацполиции в Ровенской области Марии Юстицкой, этой ночью полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Олексин Ровенского района, который 26 февраля угнал маршрутку № 51 в Ровно, во время еще одной кражи транспортного средства, сообщает ТСН.

Она отметила, что на этот раз он похитил маршрутку № 66, которая была припаркована на улице Курчатова. Нашли нарушителя в другом конце города — на улице Золотовской. Как известно, парень был трезвым.

По данному факту полиция начала уголовное производство.

Отметим, что 26 февраля к правоохранителям обратился водитель городской маршрутки № 51 с информацией о ее похищении. Микроавтобус угнали с конечной остановки на улице Млыновский.

Как оказалось, пользуясь отсутствием водителя, 16-летний житель пригородного села Малый Олексин Ровенского района заскочил в салон, где были ключи и документы, и уехал вместе с тремя пассажирами. Патрульные задержали автомобиль на центральной улице Ровно — Соборной.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года в Черкасской области четверо пьяных молодых людей после выпускного в школе угнали маршрутку и разгромили на ней кладбище.

В конце февраля нынешнего года в Одессе 12-летний мальчик угнал чужую машину и уснул в ней.